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12:51, 17 февраля 2024Культура

Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде самого себя

KP.RU: Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в виде самого себя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров, приехавший в зону специальной военной операции (СВО), после Горловки посетил Макеевку, родной город его подруги и коллеги — певицы Марго. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, артистов встретил глава Макеевки Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку. Отмечается, что поп-король привез местным детям краски, раскраски, куклы в виде самого себя и другие подарки.

Он также посетил Дворец детского и юношеского творчества имени В. Г. Джарты, воспитанники которого в качестве подарка певцу исполнили танец под его хит «Зайка моя».

Ранее Киркоров впервые высказался о своей поездке в зону СВО. Он опубликовал в соцсетях фото из Дворца культуры «Шахтер» в Донецкой народной республике и написал, что в этом зале первый раз прозвучал его первый хит «Атлантида».

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      Алина Черненко
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