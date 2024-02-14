Киркоров впервые высказался о своей поездке в зону СВО

Киркоров впервые опубликовал фото из поездки в ДНР

Певец Филипп Киркоров впервые высказался о своей поездке в зону СВО. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист выложил фото из Дворца культуры «Шахтер» в Донецкой народной республике (ДНР). На снимке он стоит в заброшенном зрительном зале.

«"Шахтер", Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит "Атлантида". Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев», — подписал публикацию Киркоров.

О приезде Киркорова в зону СВО стало известно ранее 13 февраля. Артист пообщался с ранеными бойцами в госпитале, привез подарки и исполнил две песни по заявкам.

