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14:00, 17 февраля 2024Наука и техника

Названы лучшие видеокарты начала года

Tom's Hardware назвал Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER лучшей видеокартой 2024-го

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER стала лучшей моделью для различных задач на начало 2024 года. Она заняла первое место в февральском рейтинге издания Tom's Hardware.

Отмечается, что при разумной цене видеокарта обладает достаточно высокой производительностью, значительно превосходя стандартные модели и почти достигая параметров GeForce RTX 4070 Ti.

На втором месте — AMD Radeon RX 7800 XT, лучший вариант для видеоигр в разрешениях 1440p и 1080p. Третью строчку заняла видеокарта GeForce RTX 4070, стоимость которой снизилась с выходом на рынок лидера рейтинга. В топ-5 также попали модели Nvidia GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX.

В июле 2022-го падение курса популярных криптовалют спровоцировало снижение стоимости подержанных видеокарт — цены на них упали на 50 процентов.

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      Евгений Шульгин
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