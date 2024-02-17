Названы лучшие видеокарты начала года

Tom's Hardware назвал Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER лучшей видеокартой 2024-го

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER стала лучшей моделью для различных задач на начало 2024 года. Она заняла первое место в февральском рейтинге издания Tom's Hardware.

Отмечается, что при разумной цене видеокарта обладает достаточно высокой производительностью, значительно превосходя стандартные модели и почти достигая параметров GeForce RTX 4070 Ti.

На втором месте — AMD Radeon RX 7800 XT, лучший вариант для видеоигр в разрешениях 1440p и 1080p. Третью строчку заняла видеокарта GeForce RTX 4070, стоимость которой снизилась с выходом на рынок лидера рейтинга. В топ-5 также попали модели Nvidia GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX.

В июле 2022-го падение курса популярных криптовалют спровоцировало снижение стоимости подержанных видеокарт — цены на них упали на 50 процентов.