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21:58, 17 февраля 2024Спорт

Российский борец выиграл чемпионат Европы

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов выиграл чемпионат Европы
Ахмед Усманов

Ахмед Усманов. Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов выиграл чемпионат Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке турнира в весовой категории до 79 килограммов 27-летнему россиянину противостоял представитель Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов. Сильнее оказался Усманов — 9:6.

Усманов является чемпионом мира 2023 года. Кроме того, в активе российского борца победа на Кубке мира.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Исполком Объединенного мира борьбы допустил до участия в турнире российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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      Андрей Стрельцов
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