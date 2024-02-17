Российский борец выиграл чемпионат Европы

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов выиграл чемпионат Европы

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов выиграл чемпионат Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке турнира в весовой категории до 79 килограммов 27-летнему россиянину противостоял представитель Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов. Сильнее оказался Усманов — 9:6.

Усманов является чемпионом мира 2023 года. Кроме того, в активе российского борца победа на Кубке мира.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Исполком Объединенного мира борьбы допустил до участия в турнире российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.