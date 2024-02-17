Стали известны подробности об ударившей молотком 9-летнего внука россиянке

Детский омбудсмен назвала семью ударившей молотком внука россиянки благополучной

Семья жительницы Омска, ударившей молотком 9-летнего внука и напавшей с ножом на 87-летнюю мать, была названа благополучной. Подробности о россиянке раскрыла в беседе с «Газетой.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

По ее словам, родители ребенка были официально трудоустроены и на учетах не состояли. Детский омбудсмен добавила, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в омских больницах. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 57-летней россиянки уголовное дело. Ее удалось задержать на улице, куда она убежала после нападения на близких.

