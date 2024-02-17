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11:13, 17 февраля 2024Наука и техника

Стыковку космического грузовика «Прогресс МС-26» с МКС показали на видео

«Роскосмос» показал видео стыковки грузового корабля «Прогресс МС-26» с МКС

Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-26» с Международной космической станцией (МКС) в 400 километрах над поверхностью Земли показали на видео. Запись появилась в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Вот такое утро в Центре управления полетами — смотрим, как прошла стыковка грузовика "Прогресс МС-26" с Международной космической станцией», — говорится в подписи к видео.

«Прогресс МС-26», на борту которого 2518 килограммов грузов, пристыковался к МКС ранее 17 февраля. Транспортный грузовой корабль несет 40 килограммов сжатого азота в баллонах, 1,5 тысячи килограммов различного оборудования, 580 килограммов топлива для дозаправки и 420 литров питьевой воды.

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      Евгений Шульгин
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