Брянскую область атаковали пять беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили пять беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Он рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.

Ранее в субботу, 17 февраля, система ПВО сбила четыре дрона ВСУ в Калужской области. Кроме того, украинские беспилотники также были уничтожены над Белгородской областью.