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07:38, 17 февраля 2024Россия

Брянскую область атаковали пять беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили пять беспилотников ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Он рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил Богомаз.

Ранее в субботу, 17 февраля, система ПВО сбила четыре дрона ВСУ в Калужской области. Кроме того, украинские беспилотники также были уничтожены над Белгородской областью.

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      Марина Совина
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