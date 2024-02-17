В Ленинградской области из-за потепления подтопило дороги

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге из-за таяния снега подтопило дороги

В связи с потеплением и таянием снега в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в отдельных местах подтопило дороги. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жители региона выкладывают фото и видео, на которых по проезжей части текут целые реки. Некоторым машинам вода доходит практически до капота. Пешеходам в такой ситуации не обойтись без резиновых сапог и лучше с осторожностью двигаться по обочинам, чтобы не окатило грязью.

До этого жители Санкт-Петербурга жаловались на гололед и высокие сугробы, из-за которых было сложно ходить по улицам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на критику в декабре заявил, что снег невозможно убрать «за один щелчок», и назвал Питер сложным мегаполисом. В январе Беглов объяснил неубранные улицы Беглов назвал «какими-то недочетами» и напомнил, что поддержание порядка в городе является коллективной работой.