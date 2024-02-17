Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 17 февраля 2024Россия

В МО объяснили спешный уход отдельных частей ВСУ из Авдеевки

Минобороны: ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Только отдельные разрозненные формирования украинских военных смогли спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом оружие и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — сказано в сообщении.

Также сказано о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками.

Ранее в МО заявили, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Это помогло существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима.

17 февраля глава МО РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Малкин высказался о тренировке с 52-летним Ягром

      В украинском Днепре произошел взрыв

      В Госдуме прокомментировали взятие российскими военными Авдеевки

      Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России

      Предсказан конец Атлантического океана

      Российские войска приступили к зачистке Авдеевки

      Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Байденом

      В МИД прокомментировали взятие Авдеевки

      Пушилин прокомментировал взятие Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше