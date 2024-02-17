В МО объяснили спешный уход отдельных частей ВСУ из Авдеевки

Минобороны: ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику

Только отдельные разрозненные формирования украинских военных смогли спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом оружие и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — сказано в сообщении.

Также сказано о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР российскими войсками.

Ранее в МО заявили, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Это помогло существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима.

17 февраля глава МО РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.