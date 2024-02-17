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16:38, 17 февраля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на желание ЕС использовать доходы России для ВСУ

Депутат Журова раскритиковала желание ЕС использовать доходы РФ для ВСУ

Фото: Amel Emric / Reuters

Желание Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов России для создания оружия Киеву говорят о том, что они против мира, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы же говорим о том, что нужно делать шаги к миру, а не к войне. И наш президент все время об этом говорит. А они такими вещами лишний раз говорят, что они против мира. И они его не хотят, и даже шаг не могут сделать, а наоборот», — высказалась Журова.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления. По ее словам, законодательная база для использования активов России в этих целях уже готова.

12 февраля Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

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      Варвара Кошечкина
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