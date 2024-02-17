В Госдуме отреагировали на желание ЕС использовать доходы России для ВСУ

Депутат Журова раскритиковала желание ЕС использовать доходы РФ для ВСУ

Желание Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов России для создания оружия Киеву говорят о том, что они против мира, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы же говорим о том, что нужно делать шаги к миру, а не к войне. И наш президент все время об этом говорит. А они такими вещами лишний раз говорят, что они против мира. И они его не хотят, и даже шаг не могут сделать, а наоборот», — высказалась Журова.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления. По ее словам, законодательная база для использования активов России в этих целях уже готова.

12 февраля Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

