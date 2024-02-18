МИД Колумбии: правительство не поощряет вступающих наемниками в ВСУ колумбийцев

Правительство Колумбии не поощряет решения жителей страны, вступающих наемниками в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Богота прокомментировала ликвидацию колумбийских наемников на Украине в заявлении МИД, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным. (...) Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ВСУ лишились более половины иностранных наемников, многие из которых просто уехали.

В том же месяце наемник с позывным Чечо рассказал агентству Associated Press о бегстве воюющих на стороне ВСУ колумбийских наемников с поля боя.