Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 18 февраля 2024Мир

Богота прокомментировала ликвидацию колумбийских наемников на Украине

МИД Колумбии: правительство не поощряет вступающих наемниками в ВСУ колумбийцев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Правительство Колумбии не поощряет решения жителей страны, вступающих наемниками в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Богота прокомментировала ликвидацию колумбийских наемников на Украине в заявлении МИД, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным. (...) Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ВСУ лишились более половины иностранных наемников, многие из которых просто уехали.

В том же месяце наемник с позывным Чечо рассказал агентству Associated Press о бегстве воюющих на стороне ВСУ колумбийских наемников с поля боя.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал вопросом жизни и смерти ситуацию с Украиной для России

      Российский пассажирский самолет получил повреждения при контакте со спецтехникой

      Британия пообещала России новые санкции из-за смерти Навального

      Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

      В России подсчитали индекс пельменей

      На Западе заявили о потрясении от сдачи Авдеевки украинскими военными

      В России отреагировали на слова Байдена о возможной потере Киевом новых городов

      Богота прокомментировала ликвидацию колумбийских наемников на Украине

      Россиян предостерегли от выращивания одного популярного цветка на даче

      Путин оценил роль норманской теории в истории государственности России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше