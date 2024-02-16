Лавров рассказал о бесславном конце тысяч иностранных наемников ВСУ

Лавров: Украина лишилась более половины иностранных наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более половины иностранных наемников, многие из которых просто уехали. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

«Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», — рассказал Лавров.

Ранее Чехия подтвердила ликвидацию четвертого гражданина, находившегося в качестве наемника на Украине. В МИД республики уточнили, что он воевал в районе Авдеевки.

14 февраля колумбийские наемники ВСУ сбежали с поля боя. Их группа подверглась массированной атаке российских дронов, от которых было «некуда спрятаться».