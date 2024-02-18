Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

Центральное командование: ВС США впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

Американские военные впервые обнаружили подводный беспилотный аппарат у хуситов. Об этом написало Центральное командование ВС США в социальной сети X.

В публикации отмечается, что военные осуществили пять успешных ударов в целях самообороны против трех мобильных противокорабельных крылатых ракет. Они также отразили атаку одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами.

