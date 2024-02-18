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03:43, 18 февраля 2024Россия

Дарья Дугина получила посмертную награду

Политолог Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за книгу
Дарья Дугина

Дарья Дугина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конгресса.

Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровок ее лекций и выступлений ее отцом, философом Александром Дугиным, рассказала о награде мать политолога Наталия Мелентьева.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. По данным ФСБ, убийство совершили украинские спецслужбы.

В августе 2022 года ФСБ России установила причастность украинца Богдана Цыганенко к убийству журналистки Дугиной. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.

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      Марина Совина
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