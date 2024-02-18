Дарья Дугина получила посмертную награду

Политолог Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за книгу

Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конгресса.

Книга вышла в издательстве АСТ в 2023 году, она составлена из научных статей Дугиной, расшифровок ее лекций и выступлений ее отцом, философом Александром Дугиным, рассказала о награде мать политолога Наталия Мелентьева.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. По данным ФСБ, убийство совершили украинские спецслужбы.

В августе 2022 года ФСБ России установила причастность украинца Богдана Цыганенко к убийству журналистки Дугиной. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.