Ефремову помогают заручиться поддержкой вдовы для освобождения по УДО

Михаил Ефремов из колонии писал письма вдове и просил прощения

Близкие друзья российского актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП, помогают заручиться поддержкой потерпевшей стороны для освобождения артиста по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает KP.RU со ссылкой актеров, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что на этой неделе друзья Ефремова общались с членами семьи Сергея Захарова, чтобы получить их письменную поддержку для представления ее на суде по УДО. «Материально Миша все возместил. Также он неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего — он уже взрослый парень, женат. Просил прощения у них. Искренние, большие письма», — цитирует издание источник.

Отмечается, что ответа от семьи потерпевших пока не было, но, по словам адвоката артиста Тимура Матвеева, их мнение не будет иметь решающего значения. «Даже если сторона потерпевших будет против, суд вправе принять решение и освободить человека из колонии по условно-досрочному освобождению», — заявил адвокат. Он уточнил, что при рассмотрение вопроса будут учитываться отзывы администрации исправительной колонии №4, где отбывает срок артист.

Ранее сообщалось, что Ефремов начал подготовку к процедуре УДО. Отмечалось, что московские актеры собирают подписи в пользу Ефремова