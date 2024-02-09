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16:47, 9 февраля 2024Культура

Ефремов начал подготовку к процедуре УДО

Отбывающий наказание за смертельное ДТП Ефремов начал подготовку к процедуре УДО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Защита артиста наняла спецадвоката для получения поддержки и согласия на УДО от семьи курьера Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии. По словам адвоката Александра Добровинского, пока близкие Захарова еще думают над своим решением.

Отмечается, что московские актеры собирают подписи в пользу Ефремова, чтобы заручиться ими во время судебного процесса. Год назад актер впервые подал прошение об УДО, однако ему было отказано. Сейчас он находится в белгородской колонии и работает там в швейном цеху. Из 7,5 года установленного срока артист отсидел в тюрьме 3,5 года.

Михаил Ефремов был осужден за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин назвал худшее наказание для Ефремова.

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      Анастасия Астахова
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