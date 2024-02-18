Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 18 февраля 2024Мир

Фон дер Ляйен решила избираться на второй срок главой Еврокомиссии

Bild: фон дер Ляйен решила вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ЕК

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

65-летняя Урсула фон дер Ляйен решила вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, фон дер Ляйен заявила о своих намерениях идти на второй срок в качестве главы Еврокомиссии после заседания руководства партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, которую она представляет.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет пост председателя Европейской Комиссии (ЕК) с 2019 года. В этом году ее полномочия истекают.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы Урсула фон дер Ляйен заняла пост генерального секретаря НАТО. Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что одной из причин отказа Шольца стало чересчур критичное отношение главы Еврокомиссии к России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нечем было отстреливаться». Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов» и спас бойцов из окружения

      Во Франции рассказали о потерях ВСУ в Авдеевке

      Фон дер Ляйен решила избираться на второй срок главой Еврокомиссии

      В США указали на ухудшение обстановки для ВСУ

      Российские биатлонисты отдали медали Спартакиады белорусам

      Патриарх Кирилл высказался о главном грехе людей во власти

      Названа предварительная причина сбоя в работе Telegram

      Названы сроки поставки истребителей Украине

      Фитнес-эксперт объяснила влияние режима сна на результаты тренировок

      Боррель назвал ключ к победе в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше