Фон дер Ляйен решила избираться на второй срок главой Еврокомиссии

Bild: фон дер Ляйен решила вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ЕК

65-летняя Урсула фон дер Ляйен решила вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, фон дер Ляйен заявила о своих намерениях идти на второй срок в качестве главы Еврокомиссии после заседания руководства партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, которую она представляет.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет пост председателя Европейской Комиссии (ЕК) с 2019 года. В этом году ее полномочия истекают.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы Урсула фон дер Ляйен заняла пост генерального секретаря НАТО. Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что одной из причин отказа Шольца стало чересчур критичное отношение главы Еврокомиссии к России.