Илон Маск: дальнейшее продолжение украинского кризиса выгодно для Москвы

Дальнейшее продолжение украинского кризиса выгодно для Москвы. С таким мнением выступил предприниматель Илон Маск, комментируя публикацию в соцсети X о взятии Авдеевки Армией России.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — написал Маск под публикацией миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что Украина потерпела поражение в Авдеевке, а российские войска наступают.

Ранее в феврале в комментарии к записи Дэвида Сакса Маск согласился с тем, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о конфликте на Украине. Сакс отметил, что американцам врут, когда говорят, что Киев выигрывает.

Президент России Владимир Путин в телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку. Группировка войск «Центр», развивая наступление, полностью овладела населенным пунктом.