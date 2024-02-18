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11:41, 18 февраля 2024Мир

Маск прокомментировал взятие Авдеевки

Илон Маск: дальнейшее продолжение украинского кризиса выгодно для Москвы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дальнейшее продолжение украинского кризиса выгодно для Москвы. С таким мнением выступил предприниматель Илон Маск, комментируя публикацию в соцсети X о взятии Авдеевки Армией России.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — написал Маск под публикацией миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что Украина потерпела поражение в Авдеевке, а российские войска наступают.

Ранее в феврале в комментарии к записи Дэвида Сакса Маск согласился с тем, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о конфликте на Украине. Сакс отметил, что американцам врут, когда говорят, что Киев выигрывает.

Президент России Владимир Путин в телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку. Группировка войск «Центр», развивая наступление, полностью овладела населенным пунктом.

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      Даниил Иринин
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