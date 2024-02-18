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21:00, 18 февраля 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской БМП при бегстве из Авдеевки

Минобороны опубликовало видео уничтожения БМП ВСУ при бегстве из Авдеевки

Российская армия уничтожила боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке бегства из Авдеевки. Кадры уничтожения боевой машины распространила пресс-служба Министерства обороны России.

Судя по опубликованному видео, БМП пыталась скрыться под деревьями в лесопосадке. Однако российский боеприпас поразил цель.

Ранее Минобороны России заявило, что покинуть Авдеевку удалось лишь отдельным разрозненным формированиям. В ведомстве уточнили, что украинские военнослужащие бросали технику и вооружение.

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      Екатерина Улитина
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