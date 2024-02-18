Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской БМП при бегстве из Авдеевки

Минобороны опубликовало видео уничтожения БМП ВСУ при бегстве из Авдеевки

Российская армия уничтожила боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке бегства из Авдеевки. Кадры уничтожения боевой машины распространила пресс-служба Министерства обороны России.

Судя по опубликованному видео, БМП пыталась скрыться под деревьями в лесопосадке. Однако российский боеприпас поразил цель.

Ранее Минобороны России заявило, что покинуть Авдеевку удалось лишь отдельным разрозненным формированиям. В ведомстве уточнили, что украинские военнослужащие бросали технику и вооружение.