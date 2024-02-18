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14:26, 18 февраля 2024Спорт

Москвина объяснила интервью обвинявшему россиян в допинге журналисту из США

Москвина об интервью обвинявшему россиян в допинге Лизу из США: говорю со всеми

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина объяснила, почему давала интервью обвинявшему россиян в допинге журналисту из США Дейву Лизу. Ее слова приводит РИА Новости.

Москвина заявила, что общается со всеми журналистами, которые к ней обращаются. «Чем американский журналист хуже остальных? Я очень многих журналистов со всего мира знаю, со всеми веду разговоры», — подчеркнула она.

Интервью с Москвиной вышло на YouTube-канале TheSkatingLesson в январе 2024 года.

Лиз известен своей критикой, в частности, в адрес российского тренера Этери Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки в ее команде употребляют блокатор гормонов.

Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU), которые были введены 1 марта 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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