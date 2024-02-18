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07:51, 18 февраля 2024Россия

На Сахалине завершили операцию по спасению людей с отколовшейся льдины

Спасательная операция на Сахалине завершена, на берег доставлены 82 человека

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Спасательная операция на Сахалине завершена, на берег доставлены 82 человека, находившихся на отколовшейся льдине. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет.

Сначала на льдине оказалось только 14 человек. Инцидент произошел в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района на снегоходе и пятеро спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что российский рыбак провел 11 часов на одном из островов Ангары без связи. На остров мужчину привез его друг, но забыл забрать. У пострадавшего разрядился телефон, поэтому позвонить и попросить о помощи он не мог. Рыбака заметили местные жители и вызвали спасателей.

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      Юлия Мискевич
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