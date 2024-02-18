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13:37, 18 февраля 2024Бывший СССР

На Украине призвали сократить социальные льготы населению

В Раде социальные льготы назвали советским наследием и призвали сократить их

Фото: Unsplash

Председатель комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха назвал социальные льготы населению советским наследием и заявил, что в условиях дефицита бюджета их необходимо сократить. Об этом пишет ТАСС.

Наталуха выразил сожаление, что, согласно конституции, Украина является социальным государством и предоставляет населению определенные социальные гарантии. «Я считаю, объем их наверняка должен быть сокращен», — призвал глава комитета.

Наталуха добавил, что в условиях дефицита бюджета и сокращения помощи от иностранных государств социальные льготы будут пересматриваться. «То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии, а не реалии 80-90-х годов», — считает депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предупредил, что без финансовой помощи Запада Украину уже в марте может ожидать бюджетный коллапс. Он отметил, что бюджет на 2024 год утвержден с дефицитом более 40 миллиардов долларов, покрыть его планировалось за счет иностранной помощи.

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      Екатерина Улитина
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