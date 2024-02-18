На Украине заявили о статусе пленников из-за решений США

Стефанишина: мы не знаем, что будет через две недели без помощи США

Киев не знает, что может произойти в ближайшие две недели, если в США не одобрят выделение нового пакета помощи. Фактически страна стала пленниками американских решений, об этом статусе заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее слова приводит ТАСС.

Подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией обеспечивает Киеву предсказуемость. В то же время отсутствие подобных решений со стороны Конгресса США лишает страну уверенности в завтрашнем дне, заявила политик.

«Мы сейчас оказались пленниками американского дискурса вокруг финансовой помощи в Конгрессе. Фактически мы оказались в изменившейся реальности — реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через две недели. Это важная составляющая дестабилизации. Мы надеемся, что это скоро закончится», — объяснила Стефанишина.

Палата представителей США ушла в отпуск до конца февраля без согласования помощи Украине. Законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ предоставить Израилю и Украине финансовую поддержку покажет ненадежность Вашингтона.

На Украине боятся, что Соединенные Штаты вступят в войну на Ближнем Востоке, и тогда Киеву конкурировать за предоставление оружия не только с Израилем, но и с американской армией. Об этом заявила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова.