Названа предварительная причина сбоя в работе Telegram

РКН: сбой в работе Telegram произошел из-за проблем в инфраструктуре сервиса

Сбой в работе Telegram мог произойти из-за проблемы в работе внутренней инфраструктуры мессенджера. Предварительную причину назвали в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН).

«Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о сбое в работе Telegram. Первые проблемы в работе мобильной и браузерной версий мессенджера зафиксировали около 14:08 по московскому времени. Проблемы с работой сервиса наблюдались во всем мире.

В феврале аналитики исследовательской компании Mediascope в своем отчете отметили, что доля россиян, ежедневно использующих Telegram, за год выросла более чем на 20 процентов и достигла почти половины населения страны. По итогам декабря 2023 года среднесуточный охват мессенджера составлял 47 процентов.