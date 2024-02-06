Доля пользователей Telegram в России достигла почти половины населения страны

Доля россиян, ежедневно использующих Telegram, за год выросла более чем на 20 процентов и достигла почти половины населения страны. Об этом сказано в отчете исследовательской компании Mediascope, имеющегося в распоряжении РБК.

По итогам декабря прошлого года среднесуточный охват мессенджера составлял 47 процентов. При этом в конце 2022 года — только 39 процентов. В январе 2022 года данный показатель был почти в два раза ниже — всего 20 процентов.

В результате наращивания охвата Telegram занимает четвертое место в рейтинге наиболее популярных интернет-ресурсов. Первое место сохраняется за WhatsApp, среднесуточный охват которого составляет 67 процентов. На втором месте располагается «Яндекс» (56 процентов), на третьем — Google (53 процента). Пятая строчка в рейтинге — у «ВКонтакте» (45 процентов).

Помимо этого, в возрастной группе от 12 до 17 лет Telegram выступает абсолютным лидером с охватом 76 процентов. У россиян от 18 до 24 лет известный мессенджер также лидирует. Однако уже в более старших группах лидерство удерживает WhatsApp.

Летом прошлого года россияне высказались о судьбе мессенджеров — 70 процентов были убеждены, что именно они станут главным каналом коммуникации между людьми в будущем.

Так, онлайн-опрос среди 1200 жителей крупных городов России старше 13 лет показал, что больше 80 процентов опрошенных намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе. Кроме этого, исследование показало, что ожидания от мессенджеров в разных российских регионах различаются.