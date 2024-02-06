Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:30, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Доля пользователей Telegram в России достигла почти половины населения страны

Доля пользователей Telegram в России достигла почти половины населения страны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Доля россиян, ежедневно использующих Telegram, за год выросла более чем на 20 процентов и достигла почти половины населения страны. Об этом сказано в отчете исследовательской компании Mediascope, имеющегося в распоряжении РБК.

По итогам декабря прошлого года среднесуточный охват мессенджера составлял 47 процентов. При этом в конце 2022 года — только 39 процентов. В январе 2022 года данный показатель был почти в два раза ниже — всего 20 процентов.

В результате наращивания охвата Telegram занимает четвертое место в рейтинге наиболее популярных интернет-ресурсов. Первое место сохраняется за WhatsApp, среднесуточный охват которого составляет 67 процентов. На втором месте располагается «Яндекс» (56 процентов), на третьем — Google (53 процента). Пятая строчка в рейтинге — у «ВКонтакте» (45 процентов).

Помимо этого, в возрастной группе от 12 до 17 лет Telegram выступает абсолютным лидером с охватом 76 процентов. У россиян от 18 до 24 лет известный мессенджер также лидирует. Однако уже в более старших группах лидерство удерживает WhatsApp.

Летом прошлого года россияне высказались о судьбе мессенджеров — 70 процентов были убеждены, что именно они станут главным каналом коммуникации между людьми в будущем.

Так, онлайн-опрос среди 1200 жителей крупных городов России старше 13 лет показал, что больше 80 процентов опрошенных намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе. Кроме этого, исследование показало, что ожидания от мессенджеров в разных российских регионах различаются.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Закрашивающая наркограффити Мизулина поругалась с охранником

      Некурящих людей предупредили о неочевидных признаках рака легких

      У работника круизного лайнера для отдыха с детьми нашли детскую порнографию

      Сборы «Мастера и Маргариты» превысили миллиард рублей

      Доля пользователей Telegram в России достигла почти половины населения страны

      На Камчатке задержали подозреваемого в слежке за россиянами в интересах СБУ

      Президент ОАЭ в телефонном разговоре с Путиным обсудил украинский кризис

      Митрополит Таллинский покинет Эстонию

      37-летняя Меган Фокс показала фото в прозрачном платье-кольчуге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше