Новый общевойсковой бронежилет от концерна «Калашников» оценили

Арутюнов: комплект «Стрелок» — первый бронежилет с защитой 70 процентов тела

Новый комплект защитного снаряжения «Стрелок», произведенный и поставленный концерном «Калашников» в зону СВО, является первым бронежилетом с защитой 70 процентов тела при условии носки дополнительных модулей. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Александр Арутюнов в ходе выставки «СтрайкКон».

«База "Стрелка" — это жилет и пояс, но при необходимости вы можете довольно плотно нарастить ее до перекрытия 70 процентов тела противоосколочными элементами. Если вы можете в таком комплекте действовать при хорошей подготовке, физической в том числе, он является для вас привычным и так далее, то вы можете его использовать. Настолько полный комплект, включая корсетный бронежилет, не выдавался нигде и не выдается в мире», — заявил Арутюнов.

Комплект защиты предназначен для общевойсковых подразделений. Первая партия в 25 тысяч комплектов уже поставлена в войска. Комплект включает в себя бронежилет с керамическими плитами, шлем, пояс с противоосколочным пакетом, защиту шеи, двухсекционные наплечники, напашник и защита бедер.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что российские ученые во время специальной военной операции очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам. «Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите», — подчеркнул он.