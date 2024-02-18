Обвиняемая по делу о фейках педиатр потребовала восстановления на работе

Педиатр, обвиняемая по делу о фейках, подала иск о восстановлении на работе

Педиатр Надежда Буянова, которую обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, подала иск в суд о восстановлении на работе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, руководство детской больницы уволило Буянову после того, как ей предъявили обвинение. Такое решение объяснили грубым нарушением трудовых обязанностей со стороны педиатра. Однако, как сообщает адвокат Буяновой, в приказе об увольнении не перечислены пункты, которые врач нарушила, а само увольнение по статье испортило женщине трудовую карьеру.

Иск о восстановлении на работе, по данным РБК, подан в Тушинский суд Москвы. Адвокат также требует взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и моральный вред.

Уголовное дело в отношении Буяновой поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В СК обратили внимание на публикации в СМИ о том, что педиатр во время приема высказывалась негативно о российских военных и, узнав, что семилетнему мальчику не хватает отца, который отдал жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться.

3 февраля суд избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий.