Овечкин прервал голевую серию в НХЛ

Овечкин не смог повторить личный рекорд по числу матчей НХЛ с голами подряд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал голевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

До этого капитан столичного клуба забивал в шести матчах подряд. Однако во встрече против «Монреаль Канадиенс» не смог поразить ворота соперника. Таким образом, нападающий не смог повторить личный рекорд по числу матчей НХЛ с голами подряд, который был установлен в его дебютном сезоне-2005/2006.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3. Овечкин отметился результативной передачей.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В его активе 836 заброшенных шайб. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).