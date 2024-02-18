Появились новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны опубликовало новое видео бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны России опубликовало новые кадры отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Видео распространила пресс-служба ведомства.

На кадрах украинские военные передвигаются под постоянным огнем российской артиллерии.

Ранее Минобороны сообщало, что лишь отдельным разрозненным формированиям удалось покинуть населенный пункт. Уточняется, что украинские военнослужащие бросали технику и вооружение.

Также в ведомстве сообщили, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении города был выпущен спустя сутки после этого.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что действия связаны с риском попасть в окружение. Он также заявил, что Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.