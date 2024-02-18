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20:35, 18 февраля 2024Бывший СССР

Появились новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны опубликовало новое видео бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны России опубликовало новые кадры отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Видео распространила пресс-служба ведомства.

На кадрах украинские военные передвигаются под постоянным огнем российской артиллерии.

Ранее Минобороны сообщало, что лишь отдельным разрозненным формированиям удалось покинуть населенный пункт. Уточняется, что украинские военнослужащие бросали технику и вооружение.

Также в ведомстве сообщили, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении города был выпущен спустя сутки после этого.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что действия связаны с риском попасть в окружение. Он также заявил, что Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.

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      Варвара Кошечкина
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