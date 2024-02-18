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13:43, 18 февраля 2024Силовые структуры

Пресс-секретарь СК российского региона грубо пошутил и попал под проверку

Пресс-секретарь СК, пошутивший про избиение женщины, попал под проверку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Камчатском крае пресс-секретарь Следственного комитета грубо пошутил на видео и попал под проверку. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

После официального доклада сотрудник СК по фамилии Пузырев решил высказать свое мнение об обвиняемом, который нанес телесные повреждения потерпевшей, в ироничной форме. «Нанес... Наносят крем на рожу, а он ее реально там отх****л (избил), друзья», — со смехом прокомментировал произошедшее пресс-секретарь ведомства на видео.

Через некоторое время запись начала распространяться по чатам и дошла до руководства. В результате в отношении Пузырева начали служебную проверку.

Ранее в феврале в сети появилось видео, на котором глава минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников хамит и угрожает испортить жизнь полицейским, которые остановили его возвращавшуюся с охоты машину для проверки. Позже тот подал в отставку.

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      Полина Кислицына
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