Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
03:11, 18 февраля 2024Экономика

Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России

Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики и бойкота

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Американская компания Mondelez, производящая Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka сменила руководство бизнеса в России после критики и корпоративного бойкота из-за продолжения работы в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал российское подразделение «автономной организацией» и сообщил о назначении туда нового генерального менеджера по России Алексея Блинова, который, при этом, будет подчиняться другому руководителю.

Mondelez разделила европейский бизнес на 14 «коммерческих подразделений», отвечающих за меньшие субрегионы и отдельные страны. Как заверил Грубер, продукция компании, продаваемая в России, теперь производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы в Россию или экспорта из России в Европу.

Эксперт по корпоративному управлению и вице-председатель ValueEdge Advisors Нелл Майноу назвала перестановки «попыткой обходного пути, которая не имеет особого смысла». Она подчеркнула, что речь идет о печенье, поэтому «оправданий нет».

Ранее представители украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили Nestle в «международном спонсорстве войны». Помимо Nestle в списке «международных спонсоров войны» числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Россиянам покажут юбилейный сезон музыкального шоу с Гориллой, Змеем Горынычем и Киркоровым

      На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты

      Дарья Дугина получила посмертную награду

      В Болгарии пресекли попытку проведения неонацистского марша

      На Украине допустили потерю Харькова и Запорожья

      Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России

      Байден заявил о возможной потере Украиной новых городов

      На Украине испугались конкуренции за оружие США

      В Минобороны рассказали о приказе оставить Авдеевку после бегства ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше