Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России

Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики и бойкота

Американская компания Mondelez, производящая Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka сменила руководство бизнеса в России после критики и корпоративного бойкота из-за продолжения работы в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал российское подразделение «автономной организацией» и сообщил о назначении туда нового генерального менеджера по России Алексея Блинова, который, при этом, будет подчиняться другому руководителю.

Mondelez разделила европейский бизнес на 14 «коммерческих подразделений», отвечающих за меньшие субрегионы и отдельные страны. Как заверил Грубер, продукция компании, продаваемая в России, теперь производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы в Россию или экспорта из России в Европу.

Эксперт по корпоративному управлению и вице-председатель ValueEdge Advisors Нелл Майноу назвала перестановки «попыткой обходного пути, которая не имеет особого смысла». Она подчеркнула, что речь идет о печенье, поэтому «оправданий нет».

Ранее представители украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили Nestle в «международном спонсорстве войны». Помимо Nestle в списке «международных спонсоров войны» числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.