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15:31, 18 февраля 2024Силовые структуры

Против хозяйки российского тату-салона возбудили дело после жалоб активистов

В Петербурге возбудили дело против хозяйки тату-салона после жалоб активистов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге в отношении 24-летней владелицы тату-салона Дарьи Кричкер возбудили дело об оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает 78.ru.

Девушку задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Армению. Теперь она находится под подпиской о невыезде. По версии правоохранителей, Кричкер делала фотографии татуировок с искаженными религиозными символами и выкладывала их в интернет, чтобы оскорбить религиозные чувства верующих.

На тату-салон Кричкер обратили внимание после жалобы в полицию правозащитного центра «Сорок Сороков» на тату-мастера Нину Кармыш. Активистам не понравилось, что Кармыш делает татуировки, совмещая религиозную тематику с котятами и аниме.

Ранее сообщалось, что в Ангарске осудили на два года условно мужчину, показавшего нацистскую символику.

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      Илона Палей
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