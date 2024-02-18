Против хозяйки российского тату-салона возбудили дело после жалоб активистов

В Петербурге возбудили дело против хозяйки тату-салона после жалоб активистов

В Петербурге в отношении 24-летней владелицы тату-салона Дарьи Кричкер возбудили дело об оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает 78.ru.

Девушку задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Армению. Теперь она находится под подпиской о невыезде. По версии правоохранителей, Кричкер делала фотографии татуировок с искаженными религиозными символами и выкладывала их в интернет, чтобы оскорбить религиозные чувства верующих.

На тату-салон Кричкер обратили внимание после жалобы в полицию правозащитного центра «Сорок Сороков» на тату-мастера Нину Кармыш. Активистам не понравилось, что Кармыш делает татуировки, совмещая религиозную тематику с котятами и аниме.

Ранее сообщалось, что в Ангарске осудили на два года условно мужчину, показавшего нацистскую символику.