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10:20, 18 февраля 2024Россия

Путин назвал вопросом жизни и смерти ситуацию с Украиной для России

Путин заявил, что для РФ ситуация с Украиной является вопросом жизни и смерти

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал судьбой, вопросом жизни и смерти ситуацию с Украиной для России. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео беседы опубликовано в его Telegram-канале.

По словам российского лидера, для Запада происходящее является лишь улучшением своего тактического положения.

«Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью американскому журналисту Такеру Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», — добавил президент.

Ранее Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и готов пойти на компромисс. «Это то, что называется дипломатией», — отметил журналист.

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      Варвара Кошечкина
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