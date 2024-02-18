Ракетную опасность объявили в городском округе Белгорода

Мэрия Белгорода: ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе

Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«РСЧС: Валуйский ГО и город Валуйки. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

17 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Безымено Грайворонского городского округа в Белгородской области. Пострадал мужчина.

15 февраля Белгород был обстрелян украинской армией, в результате не уцелели семь человек, 19 получили ранения. ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, под обстрел попали объекты гражданский инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома. По данным Минздрава, в стационарах остаются 14 раненых.