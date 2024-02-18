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19:04, 18 февраля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности растворимого кофе

Биолог Созыкин: растворимый кофе может провоцировать заболевания ЖКТ

Фото: Unsplash

В теории растворимый кофе является полезным продуктом, но на практике он может провоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и внутренних органов, полагает доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. Об опасности быстрорастворимого напитка он предупредил в беседе с «Известиями».

По словам Созыкина, в процессе обработки кофейных зерен — обжарки и сушки — выделяются эфирные масла, которые являются мощными антиоксидантами. Они борются с воспалениями, улучшают метаболизм и общее состояние человека, рассказал биолог. Однако он предупредил, что если производители используют бракованные зерна самых дешевых сортов кофе, то полезных веществ в таком напитке не будет.

Кроме того, Созыкин отметил, что в растворимом кофе очень мало кофеина, который обладает бодрящим действием, зато много теобромина — вещества с тормозным эффектом. «Особенно много теобромина в напитке "кофе три в одном". На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его "для бодрости", засыпали за рулем», — заявил Созыкин.

Кроме того, по словам биолога, в любом некачественном растворимом кофе присутствуют отдушки, усилители вкуса и запаха, которые не полезны организму. В пакетированных напитках «три в одном», продолжил Созыкин, основная часть состава — это сахар, растительные добавки и красители. Поэтому при регулярном употреблении высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита. Также биолог предупредил, что растворимый кофе может стимулировать выход камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе.

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      Екатерина Улитина
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