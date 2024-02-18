Россиянин описал село в горах Дагестана фразой «туристов в глаза не видели»

Российский тревел-блогер побывал в горном селе Дагестана и описал его фразой «туристов в глаза не видели». Своими впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге «Путешествия и всего по чуть-чуть», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам блогера, он оказался в селе Телетль случайно, увидев указатель к нему на одной из горных дорог. Доехав до населенного пункта, мужчина удивился тому, что Телетль состоит из одной узкой улицы.

«Когда ехал — думал о том, что предпринять, если попадется встречка. И на обратном пути это случилось. Как мы разъезжались с ней — это вообще фантастика, основанная на реальных событиях», — рассказал путешественник. Он также заметил, что в горах Дагестана, в отличие от Махачкалы, нельзя увидеть заниженные автомобили.

Турист также поделился историей знакомства с местным 12-летним мальчиком по имени Мага. Последний устроил гостю экскурсию и сводил в мечеть.

«Помимо мечети, в селе есть небольшой магазинчик, где можно купить все самое необходимое. За товарами "не на каждый день" нужно ездить в райцентр — Гуниб. Люди тут живут небогато, каждый день не наездишься, поэтому если кто-то едет в Гуниб, то обязательно уточняет у соседей, что нужно купить и привезти», — добавил блогер.

Ранее другой российский турист съездил в Дагестан за 170 тысяч рублей и рассказал, что регион его не впечатлил. Он отметил, что путешествовал на машине, но вдоль дорог практически не оказалось заведений общепита.

