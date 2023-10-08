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14:06, 8 октября 2023Путешествия

Россиянин съездил в Дагестан за 170 тысяч и описал регион фразой «не впечатлил»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский турист съездил в Дагестан за 170 тысяч рублей и рассказал, что регион его не впечатлил. Своим мнением он поделился с порталом «Тонкости туризма».

«Самое грустное — инфраструктура, — такой фразой описал россиянин поездку. — По моему мнению, Дагестан не готов к приему туристов». Он отметил, что путешествовал на машине, но вдоль дорог в регионе практически не оказалось заведений общепита. В итоге питание во время отдыха у него было двухразовым.

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«На море никаких развлечений: ни катеров, ни гидроциклов — ничего такого», — написал россиянин. Путешественник также обратил внимание на проблему с мусором в Дагестане.

Турист добавил, что его разочаровала местная еда. «Цены высокие: порция шашлыка стоит от 400 до 600 рублей в зависимости от места, — пояснил он. — Попили на набережной Каспийска чай с пироженкой, на троих вышло 1100 рублей».

При этом россиянин подчеркнул, что природа в Дагестане впечатляющая и красивая. Он посчитал, что поездка обошлась в 170 тысяч рублей с учетом перелета, питания, аренды жилья и машины. «Прямо скажем, недешево», — заключил автор отзыва.

Ранее другие российские туристы побывали в кавказском регионе и назвали поездку «самым большим разочарованием». Особенно их расстроил отдых на Каспийском море. «В Дагестане проблема с чистотой реально стоит на первом месте», — пожаловались путешественники.

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    Мария Борисова
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