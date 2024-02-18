Минобороны: российские войска приступили к зачистке Авдеевки в ДНР от ВСУ

Российские войска после взятия под контроль Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) приступили к окончательной зачистке города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зaчистке городa от бойцов ВСУ, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

