Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 18 февраля 2024Россия

Российские войска приступили к зачистке Авдеевки

Минобороны: российские войска приступили к зачистке Авдеевки в ДНР от ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска после взятия под контроль Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) приступили к окончательной зачистке города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зaчистке городa от бойцов ВСУ, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Малкин высказался о тренировке с 52-летним Ягром

      В украинском Днепре произошел взрыв

      В Госдуме прокомментировали взятие российскими военными Авдеевки

      Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России

      Предсказан конец Атлантического океана

      Российские войска приступили к зачистке Авдеевки

      Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Байденом

      В МИД прокомментировали взятие Авдеевки

      Пушилин прокомментировал взятие Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше