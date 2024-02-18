Российский биатлонист сравнил Спартакиаду с чемпионатом мира

Российский биатлонист Сидоров заявил, что Спартакиада не сможет заменить ЧМ

Российский биатлонист Евгений Сидоров сравнил Спартакиаду с чемпионатом мира. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, российский старт не сможет заменить международный. «Там совсем другая атмосфера, нежели в России. Мы здесь уже все друг друга знаем, бегаем. Нет вау-эффекта», — заявил Сидоров.

13 февраля Сидоров выиграл на Спартакиаде индивидуальную гонку. Он прошел всю дистанцию без промахов.

Биатлонные соревнования в рамках Спартакиады проходили в Златоусте (Челябинская область). Они завершились 18 февраля.