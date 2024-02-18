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Российский борец выиграл золото на чемпионате Европы
Российский борец Абасгаджи Магомедов выиграл золото на чемпионате Европы
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов выиграл золото на чемпионате Европы-2024 в Бухаресте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, в финальной схватке победил Зелимхана Абакарова, который представляет Албанию. Бронзовые медали достались Нураддину Новрузову и Межлуму Межлумяну, выступающим за Армению и Азербайджан соответственно.
25-летний Магомедов стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он завоевывал титул в 2021 году.
Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Исполком Объединенного мира борьбы допустил до участия в турнире российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.