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15:07, 18 февраля 2024Из жизни

Спасатели достали запертого в квартире без еды и воды кота

Shot: В Москве спасатели вскрыли квартиру и спасли запертого без еды и воды кота

Кадр: Telegram-канал Shot

Спасатели вскрыли дверь московской квартиры и спасли кота, который провел взаперти около недели. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, жители многоэтажки ЖК «Южный квартал» около недели слышали жалобное мяуканье кота, запертого в квартире, предположительно, без еды и воды. Жильцы дома написали записку владельцу квартиры и вставили ее в дверь, но бумажку так никто и не забрал, говорится в сообщении.

Сегодня соседи вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь квартиры и достали кота. Сообщается, что животное зовут Барон, его забрали зоозащитники. В настоящее время ведутся поиски хозяина.

Ранее из закрытой квартиры в подмосковном Томилино спасли спаниеля, которого хозяин бросил одного на несколько дней. Сообщалось, что владельцу собаки может грозить штраф до 100 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию животных.

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      Екатерина Улитина
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