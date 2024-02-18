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17:16, 18 февраля 2024Экономика

Стоимость газа в США рухнула до тридцатилетнего минимума

FT: в США цена на газ рухнула до тридцатилетнего минимума

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Стоимость природного газа в США рухнула до тридцатилетнего минимума на фоне рекордной добычи сланцевого газа и падения спроса. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, в четверг, 15 февраля, на бирже Генри Хаб контракты на поставку газа в марте заключались по цене 1,58 доллара за 1 млн БТЕ. Это минимальная цена с 1995 года, отмечается в статье. В пятницу стоимость немного выросла и составила 1,61 доллара.

Как сообщили журналисты издания, стоимость природного газа падает на фоне снижения спроса на топливо для отопления из-за теплой погоды. По данным компании Commodity Weather Group, эта зима примерно на три градуса теплее, чем предыдущий климатический рекорд, зафиксированный зимой 2015-2016 года.

Кроме того, на стоимость газа оказывает влияние увеличение добычи топлива, говорится в статье. По данным журналистов, в этом году заполненность газовых хранилищ на 11 процентов выше, чем в прошлом году. Это заставляет некоторых производителей останавливать бурение, так Comstock Resources и Antero Resources уже заявили о сокращении буровых установок.

Ранее сообщалось, что в Европе также фиксируют снижение цен на природный газ. На падение стоимости влияет ожидание повышения температуры в ближайшие дни и сохраняющийся высокий уровень запасов в хранилищах.

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      Екатерина Улитина
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