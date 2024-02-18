Тренер «Аталанты» оценил игру Миранчука

Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов Аталанты

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Его слова приводит Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов клуба. «Я всегда знал, что у меня в распоряжении сильные защита и полузащита, игроки которых работали друг с другом годами», — заявил он.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 21 матч во всех турнирах. Хавбек отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон хавбек провел в аренде в итальянском «Торино».