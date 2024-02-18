ЦСКА отдаст футболиста в аренду в «Пари Нижний Новгород»

ЦСКА отдаст футболиста Кучаева в аренду в «Пари Нижний Новгород» до конца сезона

Московский ЦСКА отдаст футболиста Константина Кучаева в аренду в «Пари Нижний Новгород». Об этом стало известно «Матч ТВ».

Отмечается, что стороны согласовывают детали контракта. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

По информации «Чемпионата», игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана на сборы в ОАЭ 20 февраля.

ЦСКА располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. Нижегородцы идут следом, уступая четыре очка.