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13:33, 18 февраля 2024Спорт

ЦСКА отдаст футболиста в аренду в «Пари Нижний Новгород»

ЦСКА отдаст футболиста Кучаева в аренду в «Пари Нижний Новгород» до конца сезона

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский ЦСКА отдаст футболиста Константина Кучаева в аренду в «Пари Нижний Новгород». Об этом стало известно «Матч ТВ».

Отмечается, что стороны согласовывают детали контракта. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

По информации «Чемпионата», игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана на сборы в ОАЭ 20 февраля.

ЦСКА располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. Нижегородцы идут следом, уступая четыре очка.

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      Дарья Коршунова
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