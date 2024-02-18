Ученые предупредили об угрозе из-за разрушительного «вторжения»

Ученые предупредили об угрозе мировой продовольственной безопасности от саранчи

Все более частые вторжения саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, предупредили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.

Согласно материалу, повышение средней температуры и увеличение объема осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных «горячих точках» в Африке и Южной Азии. Исследователи предполагают, что ареал вредителя продолжит расширятся даже при активной борьбе с углеродными выбросами.

При этом насекомые все чаще «нападают» на несколько удаленных друг от друга стран одновременно, например, на Индию и Марокко, что несет разрушительную угрозу для всего мира. Африка и Южная Азия являются важными житницами всего мира, поэтому одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности. Рой саранчи площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек.

Прошлый летом тучи саранчи накрыли Краснодарский край. Под основной удар попали лиманы в Приморско-Ахтарском и Славянском районах края, так как водоемы, где растут рогоз и камыши, служат излюбленными местами появления питающейся ими саранчи. До этого нашествие саранчи началось в поселке Лиман Астраханской области. Очевидица произошедшего призналась, что сначала приняла скопление насекомых за дым.