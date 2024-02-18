BI: Украина активно использует на поле боя стратегию гитлеровской Германии

ВСУ перешли к активной обороне, которая повторяет стратегию армии Германии, обернувшуюся поражением немцев во Второй мировой войне. Об этом пишет издание Business Insider (BI).

«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений», — сказано в статье.

Журналисты подчеркнули, что Украина в итоге выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности.

Ранее экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера при попытке захватить Крым. По словам эксперта, у Украины «просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки».

По словам Джонсона, это напоминает ему ситуацию, когда Гитлер находился в берлинском бункере весной 1945 года накануне разгрома вермахта.