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21:35, 18 февраля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Власти Днепропетровской области Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры. Как уточнил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале, это произошло в Никопольском районе.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал чиновник, уточнив, что также пострадал человек.

В самом Никополе повреждена линия электропередачи и постройки. Лысак отметил, что по территории Днепропетровской области были нанесены артиллерийские удары.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе дважды объявлялась воздушная тревога, в 02:03 по московскому времени и 12:37.

В ночь на 18 февраля в Днепропетровске произошел взрыв. В Днепропетровской и Харьковской областях звучали сигналы тревоги.

16 февраля сообщалось, что в Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы. Также стало известно о взрывах в Очакове Николаевской области. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, снаряд повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры.

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      Марина Совина
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