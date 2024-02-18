В ДНР рассказали о побеге командующих ВСУ из Авдеевки

Гагин: командование ВСУ сбежало из Авдеевки и бросило солдат без связи

Командующие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Авдеевки, спасая собственные жизни и бросив солдат без связи. О побеге рассказал советник главы ДНР Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя властей региона, командование оставило бойцов без раций и генераторов, чтобы они не знали об отходе остальных частей. Поэтому многие из них не были в курсе, что они находились в окружении.

«Это в традициях командиров укронацистов: бросать раненых и целые подразделения, выгадывая время, чтобы спасти свои шкуры... В Авдеевке были и наемники и, вероятно, другие иностранные специалисты и советники из стран НАТО, чьи жизни при отступлении оказались ценнее жизней брошенных украинских солдат», — отметил Гагин.

16 февраля военные подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы водрузили российский флаг на месте братской могилы советских воинов в городском парке Авдеевки. В субботу, 17 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города. В ведомстве рассказали, что покинуть город под натиском удалось лишь отдельным разрозненным формированиям, которым для этого пришлось бросить вооружение и военную технику.

Дальнейшее продолжение украинского кризиса выгодно для Москвы. Таким мнением поделился предприниматель Илон Маск, комментируя публикацию в соцсети X о взятии Авдеевки Армией России. По словам миллиардера, в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о конфликте на Украине. Сакс отметил, что американцам врут, когда говорят, что Киев выигрывает.