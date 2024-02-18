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18:45, 18 февраля 2024Экономика

В Европе нашли способ собрать денег на оружие для Киева

Каллас: Евросоюз должен выпустить облигации на €100 млрд ради вооружения Киева

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюзу необходимо выработать план выпуска облигаций на 100 миллиардов евро, чтобы стимулировать оборонную промышленность континента. О найденном способе собрать денег на оружие для Киева на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, ее слова приводит Bloomberg.

По словам чиновника, выпустить ценные бумаги должен именно Евросоюз, так как облигации от отдельных стран не смогут привлечь нужное количество средств. При этом есть ряд и других неотложных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы помочь Украине. Нужно искать вооружение по всему миру, чтобы в дальнейшем передать его Киеву, объяснила Каллас.

«Мы должны сделать все. Европа сделала многое и должна сделать еще больше. Это понятно», — пояснила она.

Европейские страны не могут прийти к консенсусу, закупать ли вооружение у третьих стран. Ряд членов объединения, как Франция, хотят, чтобы средства расходовались внутри ЕС.

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«Я не вижу их складов, но если мы, маленькая страна, все еще находим вещи, которые мы можем передать Украине, я уверена, что у более крупных стран они также есть», — упрекнула союзников премьер Эстонии.

Ранее с призывом отдать все ненужное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступила Дания. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, страна уже передала всю свою артиллерию и другие государства должны последовать ее примеру.

На Украине тем временем боятся, что Соединенные Штаты вступят в войну на Ближнем Востоке. Тогда Киеву придется конкурировать за предоставление оружия не только с Израилем, но и с американской армией. По словам члена временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александры Устиновой, Соединенные Штаты уже истощили свои запасы по отдельным категориям вооружений из-за запросов украинской армии.

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      Вячеслав Агапов
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