В Киеве захотели подписать договор в сфере безопасности с США до саммита НАТО

Стефанишина: Киев может подписать договор о безопасности с США до саммита НАТО

Киев может подписать договор о гарантиях безопасности с США до юбилейного саммита НАТО в июле, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в комментарии агентству «Укринформ».

По словам Стефанишиной, Украина и США могут подписать соглашение в сфере безопасности к саммиту НАТО в Вашингтоне летом 2024 года, однако украинская сторона сейчас сфокусирована на голосовании Конгресса США за пакет помощи, поскольку это является вопросом выживания. «С тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше», — рассказала чиновница.

При этом вице-премьер добавила, что сейчас все внимание украинской стороны сконцентрировано на более неотложных вопросах. «Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Поэтому мы фокусируемся на решениях, которые должны быть приняты в марте. Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у патриотов были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Потому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны», — убеждена Стефанишина.

Двумя днями ранее стало известно, что главы Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. В тот же день аналогичный договор президент Украины заключил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.